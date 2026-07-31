Минтруд назвал инженеров, врачей, педагогов и рабочих самыми востребованными профессиями на семь лет

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил РИА Новости, что в ближайшие семь лет устойчивым спросом в каждом регионе страны будут пользоваться инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие.

«Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие», — сказал глава Минтруда.

Эти профессии он отнёс к массовым — широко распространённым специальностям, востребованность которых остаётся стабильно высокой.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Сибирском федеральном округе соискатели открыли или обновили более 220 тыс. резюме, в которых указана готовность рассматривать вахтовый формат занятости. Наибольшая доля таких резюме пришлась на Иркутскую область — 20% от общего числа по СФО, Красноярский край — 19% и Новосибирскую область — 15%.