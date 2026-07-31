Всероссийский день инкассатора празднуют в Байкальском банке

Инкассаторы проявляют настоящий героизм, доставляя ценности и обслуживая банкоматы в условиях, где нет круглогодичных дорог. Именно их профессионализм и ответственность позволяют Сберу выполнять главную миссию — обеспечить равный доступ к финансовым услугам всем, причем неважно, где живёт человек — в мегаполисе или далёком посёлке.

1 августа в России — День инкассатора. Служба, созданная 1 августа 1939 года в составе Госбанка СССР, сегодня представляет собой высокотехнологичную структуру, без которой невозможно представить работу банков, торговых сетей и всей наличной экономики. За год инкассаторы совершают 825 тыс. выездов и в сумме проезжают порядка 124 млн километров.

Служба инкассации Байкальского банка сегодня – это более 70 бригад, которые ежедневно обслуживают собственные подразделения, а также различные организации и предприятия, включая магазины, аптеки, заправки, кинотеатры в Иркутской области, Забайкальском крае, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия).

За год инкассаторы Байкальского банка на бронированных автомобилях проезжают более 5 миллионов км по 116 маршрутам.

«Наши регионы — одни из самых сложных территорий с точки зрения логистики и доступности. Обеспечение бесперебойной работы банкоматов и отделений — задача, которая зачастую превращается в настоящую экспедиционную миссию с привлечением авиации. Сбер обслуживает не только свои подразделения, но и многочисленных партнеров и корпоративных клиентов, которые доверяют нам отправку и доставку ценностей», — Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка.

Инкассация сегодня — цифровая служба. Основной инструмент сотрудника — мобильный терминал сбора данных: туда поступают заявки, в нём фиксируются все операции. Собственная логистическая система на основе искусственного интеллекта автоматически строит оптимальные маршруты. ИИ также помогает в реальном времени рассчитывать гибкие тарифы для клиентов, отвечать на обращения и консультировать по договорам. Сейчас в работу инкассаторов внедряется система компьютерного зрения для оценки внешних угроз по видео с регистраторов. ИИ-модель прогнозирует потребность в наличных для обслуживаемых объектов. Разрабатываются маршруты на которых будут задействованы беспилотные летательные аппараты.