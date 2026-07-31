Иркутский авиазавод получит поддержку для бесперебойного выпуска МС-21

Президент Владимир Путин поручил Правительству обеспечить меры поддержки Иркутского авиазавода для бесперебойного выпуска самолётов МС-21.

«Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолётов. И конечно, важно не допустить остановку конвейера. Принять все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолёты», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что 24 июля президент посетил Иркутский авиазавод, осмотрел цеха сборки МС-21 и опытные образцы Як-130М. Губернатор Игорь Кобзев, гендиректор завода Андрей Сойнов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложили о ходе сборки и необходимых мерах для стабильной загрузки поточной линии.