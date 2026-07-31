В июле спрос на наличные в России вырос почти на 40%

С 1 по 29 июля спрос на наличные среди россиян достиг 595,5 млрд руб. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, это почти на 40% превысило июньский показатель.

«С начала года объем снятого кэша превысил 2 трлн руб.», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, среди основных причин этой динамики — сезонный фактор. «В июле увеличиваются расходы на отпуска, поездки, дачи и покупки в небольших торговых точках, где наличные по-прежнему используются чаще», — поясняет аналитик.

«Дополнительный спрос формируют регулярные ограничения мобильного интернета. Опасаясь перебоев с банковскими приложениями, переводами и оплатой по картам, население и бизнес заранее создают запас наличных для повседневных расчетов», — уточняет Чернов. «Свою роль также играет подорожание эквайринга после налоговых изменений, которое повышает заинтересованность части малого бизнеса в наличной оплате», — добавляет эксперт.

«Для банков этот процесс означает сокращение ликвидности, усиление конкуренции за средства клиентов и рост ставок денежного рынка выше ключевой. В результате дорожает фондирование и снижается процентная маржа, особенно у банков, которые сильнее зависят от розничных депозитов», — сообщает Чернов.

«При этом говорить о полном развороте населения от безналичных платежей пока рано, поскольку доля наличных в денежной массе остается вблизи исторических минимумов», — подчеркивает аналитик.

«К осени спрос на наличные может закрепиться в диапазоне 600–700 млрд руб. в месяц. Сдержать его способны высокие реальные ставки по депозитам, однако дефицит ликвидности в банковском секторе, вероятно, сохранится как минимум в ближайшие месяцы», — прогнозирует Чернов.

«Для граждан рост спроса на наличные сам по себе не несет прямой угрозы, однако банки будут активнее конкурировать за вклады и сохранять повышенные ставки по депозитам, но одновременно могут осторожнее выдавать кредиты и дольше удерживать высокие ставки по ним», — поясняет эксперт.

«С учетом этого хранить все средства в наличной форме невыгодно, разумнее держать небольшой запас на случай перебоев с оплатой, а основную сумму размещать на счетах и вкладах, где деньги продолжают приносить пассивный доход», — заключает Владимир Чернов.