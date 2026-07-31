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Новые котельная и очистные появятся в Жигалово

В поселке Жигалово Иркутской области завершается строительство блочно-модульной котельной. Также началось возведение очистных сооружений. Подробности рассказали в региональном правительстве.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Строительная готовность котельной составляет 92%. Подрядчику осталось выполнить устройство проездов и площадок, провести пусконаладочные работы. Завершить мероприятия планируется к концу сентября. Площадь нового объекта составит почти 187 «квадратов», производственная мощность – 14 МВт.

Канализационные очистные сооружения пока построены на 10%. Сейчас идет изготовление оборудования, начато устройство фундаментной плиты.

«Котельная и очистные будут обслуживать строящиеся детский сад, школу и два многоквартирных дома. В перспективе планируется подключение к котельной и других соцобъектов Жигалово, а очистные сооружения смогут дополнительно обслуживать частный сектор», – прокомментировал зампредседателя правительства региона Александр Галкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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