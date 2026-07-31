Мурал с изображением ГЭС появился в Иркутске

В рамках городского проекта «Голос улиц» в микрорайоне Юбилейный, 19/1 со стороны нижней парковки на подпорной стене создали новый мурал с изображением Иркутской ГЭС. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутск

Арт-объект подарили микрорайону, поскольку в нем проживает много тех, кто молодые годы посвятил стройке станции. Изображение – дань уважения им и увековечение их трудового подвига.

Автором эскиза стала художница Анастасия Пермякова. В основе композиции – фрагмент плотины Иркутской ГЭС, которая показана не только как инженерное сооружение, но и как важная часть города, обеспечивающая его светом, теплом и энергией.

На изображении можно увидеть рабочих, отдельные этапы строительства. Для того чтобы перенести идею на подпорную стену, ушло почти две недели.