Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 августа: 10 502,9697 руб/1 г золота и 148,3200/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 502,9697 руб.

1 грамм серебра - 148,3200 руб.

1 грамм платины - 4 140,3301 руб.

1 грамм палладия - 3 280,0000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 230,9104 р. (2,25%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9600 р. (0,65%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,3398 р. (0,98%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,0601 р. (1,77%) .

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.