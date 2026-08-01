Инго Банк усиливает состав правления

На должность заместителя председателя правления Инго Банка назначен Юрий Степкин. Юрий пришёл в банк в 2023 году на позицию операционного директора, входил в состав правления банка и отвечал за повышение эффективности процесса оформления расчётных и кассовых операций, оптимизацию бизнес-процедур и документооборота, минимизацию операционных рисков и развитие Производственной системы.

В новой роли Юрий Степкин будет участвовать в формировании стратегии и финансовых планов банка, обеспечивать эффективное распределение ресурсов, совершенствовать организационную структуру, технологические процессы, курировать операционный блок, в который вошли новые направления: депозитарий, региональная сеть, служба эксплуатации материально-технической базы, дочерние компании банка.

Юрий Степкин окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации, имеет степень MBA «Производственные системы» ВШБ МГУ им. М.В. Ломоносова. Обладает обширным управленческим опытом в банковской сфере: более 10 лет занимал руководящие должности в одном из крупнейших коммерческих банков России.

В состав правления Инго Банка вошёл Сергей Схимников, который работает в должности директора по рискам с 2024 года. Сергей отвечает за оценку и минимизацию всех видов рисков, создание моделей и внедрение цифровых подходов для обеспечения стабильности банка. В статусе члена правления Сергей Схимников продолжит участвовать в принятии стратегических решений, определяющих дальнейшее развитие банка, сохраняя фокус на укреплении системы управления рисками и поддержке устойчивого роста бизнеса.

Сергей Схимников окончил Новосибирский государственный университет по направлениям «Экономика и Менеджмент» и «Компьютерная наука и инженерия», получил MBA. Более 10 лет Сергей работает в сфере оценки и управления рисками, занимал руководящие позиции в кредитно-финансовых организациях по управлению рисками в сегменте корпоративного бизнеса, а также в цифровых проектах неклассического кредитования и цифровой трансформации.