«Роковой» август: чего ждать от рубля?

За июль пара CNY/RUB на Мосбирже выросла на 3%, пары USD/RUB и EUR/RUB на внебиржевых торгах поднялись на 2,5% и 3,9% соответственно. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, после полутора лет закладываемых в рублевые котировки ожиданий прекращения военных действий на Украине или хотя бы улучшения российско-американских отношений в геополитике и бизнесе в настроениях инвесторов возобладал пессимизм в отношении внешнеполитических перспектив.

«Это оказало давление на курс отечественной валюты», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, инфляция за июнь на фоне топливного кризиса вышла на максимумы с начала года. «Недельный рост цен обновлял рекорды на протяжении первых двух декад июля», — приводит данные аналитик.

«Снижение ключевой ставки до 14% годовых немного приостановило падение фондового рынка и рубля, как и скачки в ценах на нефть», — сообщает Мильчакова.

Эксперт обращает внимание на перспективы нацвалюты в августе, который традиционно является сложным для нее месяцем. «За 27 лет с августа 1998-го по 2025-й рубль снижался в паре с долларом в 20 случаях. Год назад курс повысился на 0,22% на фоне встречи президентов России и США в Анкоридже, с которой у участников рынка были связаны большие позитивные ожидания, большинство которых не оправдалось», — приводит данные Мильчакова.

«При отсутствии внешнеполитических прорывов, сопоставимых с прошлогодними переговорами между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, вероятность ослабления рубля в предстоящем месяце оцениваем достаточно высоко», — считает аналитик.

«Эффект от принятого в июле решения по ключевой ставке продолжит во многом определять конъюнктуру валютного рынка. Сильной девальвации рубля способен препятствовать рост востребованности рублевых депозитов, если их доходность стабилизируется», — поясняет Мильчакова. «Курс рубля по-прежнему будет зависеть от динамики цен на нефть марки Urals. Главными источниками неопределенности для рубля остаются угроза новых санкций и развитие ситуации вокруг Украины», — уточняет эксперт.

«Постепенное замедление роста российской экономики со временем может усилить давление на рубль. Кроме того, динамику курса будет определять наращивание Минфином объемов покупки валюты в августе для пополнения средств ФНБ. В условиях нормализации ситуации на нефтяном рынке это вызовет умеренное ослабление рубля», — прогнозирует Мильчакова.

«Усиление волатильности на валютном рынке способно вызвать выступление главы ФРС Кевина Уорша на ежегодном симпозиуме в Джексон‑Хоуле, который состоится в третьей декаде августа. Заявления председателя американского регулятора могут в краткосрочном горизонте усилить спрос на доллар и усилить амплитуду колебаний курса рубля», — сообщает аналитик.

«В качестве стабилизирующего элемента в конце месяца может выступить налоговый период. Тем не менее среднесрочная тенденция к плавному снижению курса рубля может сохраняться до конца года», — считает Мильчакова.

«Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на август: 77,5–84, 88–95 и 11,4–12 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.