Обращение основательны Wildberries Татьяны Ким после атак на склады: главное

Основательница Wildberries Татьяна Ким выступила с обращением в связи с серией атак БПЛА на логистические объекты компании, назвав их террористическими действиями против мирных граждан, включая предпринимателей из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Она сообщила о перестройке логистики, усилении мер безопасности и подготовке комплексного пакета господдержки для пострадавших продавцов. Главные тезисы собрала газета «Ведомости».

Характер атак и их цели

Атаки ВСУ на склады Wildberries являются террористическими актами, направленными на дестабилизацию и запугивание мирных граждан, а не только россиян (так как в экосистеме заняты предприниматели из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая).

Целями стали логистические центры в нескольких регионах РФ (Московская, Воронежская, Пензенская, Волгоградская, Рязанская, Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Удмуртия).

Обвинения в торговле товарами военного назначения отвергаются как нелогичные; подчеркивается, что противник сам заявил о нацеленности атак на обычных граждан.

Меры безопасности на складах

Объекты оснащены средствами защиты, системы безопасности ежедневно усиливаются, большая часть атак отражается.

С 2024 года полностью перестроена противопожарная система: созданы собственные бригады (около 2000 человек), внедрены современные системы пожаротушения, проводятся учения для безопасности людей и сохранности товаров.

Правовой статус и предупреждение о мошенниках

Атаки квалифицируются как обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), поэтому потери продавцов по закону не возмещаются, независимо от наличия этого пункта в офертах.

Продавцов предупреждают о мошенниках и юристах, предлагающих платные услуги по решению проблем, и призывают доверять только официальным каналам.

Меры поддержки пострадавших продавцов

Уже проведено два транша выплат; во вторую волну вошли почти 100 000 представителей МСП.

С правительством обсуждаются комплексные меры господдержки для всех пострадавших, разрабатывается общая система выплат.

Для крупных партнеров введены повышенные скидки и кредитные каникулы в «WB банке».

Запланированы очные встречи с предпринимателями в пострадавших регионах.

Перестройка логистики

Логистика оперативно перестраивается: товары распределяются по другим объектам, заключаются договоры аренды новых мощностей в РФ и за рубежом, скоро запускаются собственные объекты в странах присутствия.

Предпринимателям рекомендовано адаптироваться к ситуации и иметь «план пересборки» на ближайшее время.

Напомним, что 20 июля логистический комплекс Wildberries в Электростали подвергся атаке беспилотников, что привело к пожару и уничтожению товаров продавцов. Ранее компания пообещала решить вопросы с выплатами. Склад в Котовске возобновил работу 23 июля, а 22 июля новые атаки произошли в Краснодаре и Невинномысске.