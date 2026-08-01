Парикмахер из Иркутска отдала аферистам 9 млн рублей в надежде обогатиться

Иркутянка, работающая парикмахером, стала жертвой аферистов. Они представились менеджерами и обещали высокие заработки, сообщили в региональной полиции.

По данным правоохранителей, женщина увидела в мессенджере рекламу о быстром заработке. После того, как она оставила свои контактные данные, с ней связался лжеменеджер и убедил вложить личные и кредитные деньги в инвестиции. Следуя инструкциям, местная жительница перевела почти 9 миллионов рублей на неизвестные счета, после чего звонившие перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится расследование.