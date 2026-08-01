Мэрия Иркутска судится с подрядчиком из-за некачественного благоустройства сквера «Ирис»

Администрация Иркутска через суд потребовала устранить нарушения при благоустройстве сквера «Ирис» на бульваре Рябикова. Здесь выявлены существенные дефекты, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а был благоустроен в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Здесь обустроили парковку с заездным карманом, пешеходные дорожки с плиточным покрытием, игровые и спортивные площадки, установили освещение, сцену, амфитеатр и пешеходный фонтан.

Подрядчик ООО «Экостэп Иркутск» выполнял работы со значительным отставанием от графика, завершив благоустройство только в декабре. В мае 2025 года комитет городского обустройства обнаружил многочисленные недочеты: просевший грунт, разрушение плитки и другие. В адрес организации направлено пять претензий.

«Последняя устанавливала срок устранения нарушений до 30 июня 2025 года. Однако значительная часть дефектов, включая конструктивные элементы фонтана, устранена не была. Администрация подала заявление в Арбитражный суд Иркутской области о принудительном взыскании неустойки и понуждении к исполнению гарантийных обязательств», – пояснили власти.