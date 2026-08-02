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Более 140 человек пострадали от подтоплений во время мощного ливня в Тайшете

Накануне в Тайшете произошел мощный ливень, во время которого выпало свыше месячной нормы осадков. Жители пожаловались на подтопления, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В Тайшете продолжается ликвидация последствий проливного дождя. Напомню, что 29 июля в городе за 6 часов выпало больше месячной нормы осадков. В администрацию поступило 142 обращения от собственников частных домовладений и жителей многоквартирных домов о подтоплениях», – пояснил глава региона.

Ведется проверка гидротехнических сооружений, в том числе дамбы в районе кафе «Причал». Для оценки текущего состояния объекта в Тайшет будут направлены инженеры-гидротехники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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