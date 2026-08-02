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Мотовоз сошел с рельсов в Иркутской области

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов мотовоза. Подробности рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР по региону.

«Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время на главном пути станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход мотовоза одной колесной парой без опрокидывания», – говорится в сообщении.

В настоящее время движение восстановлено. Пострадавших нет. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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