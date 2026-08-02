На складе Wildberries в Самарской области произошло возгорание

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Самарской области возникло возгорание, на месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», – говорится в сообщении RWB.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.