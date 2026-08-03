Цветочная мастерская «Карбан» в Иркутске оказалась на грани закрытия

Анна Карбан, владелец цветочной мастерской «Карбан», которая работает в Иркутске уже почти 15 лет, рассказала, что бизнес находится на грани закрытия. С чем это связано, предприниматель поделилась в своих соцсетях.

Закрытие бизнеса рассматривается из-за снижения покупательской способности, долгов, а также из-за личных проблем, которые мешают развивать дело в полной мере.

«Возможно, уже кто-то был в такой ситуации и даст совет. <…> Сейчас я стою перед выбором с мыслями о том, чтобы закрыть магазин либо переехать куда-нибудь, где стоимость аренды ниже. Но, если честно, то я больше никуда не хочу переезжать, потому что уже устала кочевать», – сказала Анна Карбан, пояснив, что смена локации влечет потерю клиентов и репутации.

Также рассматривается вариант временно закрыть бутик: это, по словам предпринимателя, также приведет к потере дохода и покупателей.

«Для того чтобы я смогла дальше справляться со всеми задачами, со всем напряжением, мне просто нужно отдохнуть, но пока сейчас вся работа завязана на мне. Если я решу снова нанимать людей, понадобится время, чтобы их обучить, ввести в работу, а я уже просто не могу – нет сил», – поделилась Анна Карбан.

Поэтому предприниматель рассматривает два варианта: перейти с офлайна в онлайн либо и вовсе закрыть магазин. «И я не знаю, что мне делать. Готова принять любую помощь от вас: советом, поддержкой, деньгами, просто покупкой у нас чего-либо», – обратилась предприниматель к пользователям.