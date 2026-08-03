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Вирус Бурбон: есть ли случаи заражения в России?

В России нет подтверждённых данных о циркуляции вируса Бурбон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Речь идёт о редкой клещевой инфекции, обнаруженной в Нью-Йорке, против которой не существует вакцины.

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«Вид клеща Amblyomma americanum — переносчика заболевания — не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в России распространены виды иксодовых клещей, способных переносить энцефалит, боррелиоз и геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Гражданам напомнили, что сезон активности клещей ещё не закончен: риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках, в высокой траве и кустарнике.

Напомним, что вирус первые выявлен в 2014 году в округе Бурбон, штат Канзас, США, у заболевшего местного жителя. Среди симптомов повышенная температура, сильная усталость, головная и мышечная боль, сыпь, а также тошнота.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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