Вирус Бурбон: есть ли случаи заражения в России?

В России нет подтверждённых данных о циркуляции вируса Бурбон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Речь идёт о редкой клещевой инфекции, обнаруженной в Нью-Йорке, против которой не существует вакцины.

«Вид клеща Amblyomma americanum — переносчика заболевания — не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в России распространены виды иксодовых клещей, способных переносить энцефалит, боррелиоз и геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Гражданам напомнили, что сезон активности клещей ещё не закончен: риск укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках, в высокой траве и кустарнике.

Напомним, что вирус первые выявлен в 2014 году в округе Бурбон, штат Канзас, США, у заболевшего местного жителя. Среди симптомов повышенная температура, сильная усталость, головная и мышечная боль, сыпь, а также тошнота.