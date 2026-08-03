Закачка газа в хранилища Европы в июле стала минимальной за шесть лет

Нетто-закачка газа в европейские подземные хранилища в июле 2026 года оказалась минимальной за последние шесть лет на фоне жары и падения импорта СПГ, подсчитал ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe. Отбор газа из хранилищ в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд куб. м, а суммарная нетто-закачка снизилась на 21% по сравнению с прошлым годом.

На конец июля ПХГ Европы были заполнены на 56,88% — на 16,31 процентного пункта ниже среднего за пять лет.

В хранилищах находилось около 62,2 млрд куб. м газа. Экстремальная жара, высокие цены на топливо и конкуренция с Азией за СПГ на фоне ближневосточного конфликта замедлили темпы восполнения запасов.

Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу отопительного сезона страны ЕС должны заполнить хранилища на 90%, однако сейчас закачано лишь 46% необходимых объёмов.

Как ранее писало зарубежное издание Reuters, этой зимой Европа столкнется с серьезными рисками в энергоснабжении из-за конфликтов, которые уже привели к напряжению на мировых рынках сжиженного природного газа и дизельного топлива.