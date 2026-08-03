Жители пяти регионов России тратят на ипотеку больше половины дохода: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: в одном из ресторанов Москвы произошел взрыв, жители пяти регионов России тратят на ипотеку больше половины дохода, сверхприбыль банков предложили тратить на повышение пенсий и зарплат, а в Иркутской области озвучены последствия мощного ливня в Тайшете. Подробнее – в обзоре СИА.

Траты на ипотеку

В пяти регионах России люди тратят больше половины средней зарплаты на ипотеку: такая ситуация в Калмыкии – на кредит на квартиру направляют 83%, Северной Осетии – Алании – 61%, Дагестане – 58%, Ивановской области – 55%, Карачаево-Черкесии – 51%, отмечают аналитики Т-Ж. Рекомендуемым же уровнем кредитной нагрузки называют цифру в 30%.

Сверхприбыль на повышение

ЛДПР предложила часть сверхприбыли банков тратить на повышение зарплат работников бюджетной сферы и увеличение пенсий. Чистая прибыль банков за 2025 год составила 3,5 трлн рублей. Финансовый сектор зарабатывает эти деньги в том числе благодаря государственным гарантиям, бюджетным средствам и участию в госпрограммах, потому будет справедливо направлять часть суммы на улучшение благосостояния жителей.

Взрыв в Москве

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Бомбу, предположительно, принесла женщина, которая погибла при взрыве. Число жертв достигло пяти. 19 посетителей заведения получили ранения. Посольство РФ в Риме заявило, что украинские заказчики таким образом хотели припугнуть итальянцев.

Последствия ливня

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил последствия ливня, который произошел в Тайшете. «В Тайшете продолжается ликвидация последствий проливного дождя. Напомню, что 29 июля в городе за 6 часов выпало больше месячной нормы осадков. В администрацию поступило 142 обращения от собственников частных домовладений и жителей многоквартирных домов о подтоплениях», – пояснил глава региона.

Суд с подрядчиком

Администрация Иркутска через суд потребовала устранить нарушения при благоустройстве сквера «Ирис» на бульваре Рябикова. Здесь выявлены существенные дефекты. Подрядчик ООО «Экостэп Иркутск» выполнял работы со значительным отставанием от графика. В мае 2025 года комитет городского обустройства обнаружил многочисленные недочеты: просевший грунт, разрушение плитки и другие. В адрес организации направлено пять претензий. Поскольку в установленные сроки недочеты не исправили, мэрия обратилась в суд.