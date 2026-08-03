Министр финансов Японии Сацуки Катаяма объявит о совместных действиях Токио и Вашингтона на валютном рынке для остановки падения иены до 40-летних минимумов, сообщили Reuters два японских правительственных источника. Ожидается, что Катаяма подчеркнёт решимость двух стран бороться с чрезмерным ослаблением японской валюты.

Один из источников, отвечая на вопрос, объявит ли Катаяма о «совместных действиях», ответил утвердительно, добавив: «Операция всё ещё продолжается».

Интервенция, по данным рыночных источников, включала покупку иены за доллары в часы торгов в Нью-Йорке в четверг, при этом данные Банка Японии указывают на продажу до $58,97 млрд для поддержки иены. Казначейство США проинформировало ряд банков о возможной интервенции и необходимости «быть готовыми к будущим действиям». Министр экономики Минору Киути в воскресенье заявил, что правительство усилит усилия по коммуникации с рынками для поддержания доверия к финансовой устойчивости Японии.

Ранее промышленник Олег Дерипаска в своём Telegram-канале раскритиковал текущую экономическую политику, призвав ориентироваться на опыт Японии. По его словам, низкие процентные ставки на уровне 2–4% и сознательное ослабление курса национальной валюты являются проверенным путём к успеху для стимулирования экспорта и привлечения инвестиций. Он отметил, что за последние три года Япония ослабила валюту на 15%.