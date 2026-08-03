Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки в сентябре

Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) по итогам встречи согласовали увеличение объемов добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки на сентябрь, сообщается на сайте организации. Саудовская Аравия и Россия смогут нарастить добычу на 62 тыс. баррелей в сутки каждая — до 10,478 млн и 9,949 млн баррелей в сутки соответственно. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«В рамках совместных усилий по поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать объемы добычи на 188 тыс. баррелей в сутки в счет дополнительных добровольных сокращений, о которых было объявлено в апреле 2023 года», — говорится в сообщении ОПЕК+.

Ирак увеличит производство на 26 тыс. баррелей в сутки (до 4,431 млн), Кувейт — на 16 тыс. (до 2,676 млн), Казахстан — на 10 тыс. (до 1,628 млн), Алжир — на 6 тыс. (до 1,007 млн), Оман — на 5 тыс. (до 841 тыс.). Страны подтвердили намерение компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года. Следующая встреча запланирована на 6 сентября. Решение станет завершающим этапом постепенной отмены добровольного сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки, согласованного в 2023 году.

Напомним, что за июль цена Brent выросла на 22%, «и похоже, что этот рост – ещё не предел», — поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global. Основным драйвером бурного роста нефтяных цен стала очередная эскалация на Ближнем Востоке после того, как Иран нанёс удар по американской авиабазе в Иордании, а в США пообещали Ирану жёсткий ответ.