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Ирказовцы научились быть директорами заводов

Сразу трое заводчан стали финалистами масштабной программы РУСАЛа «БС-250». При этом менеджер отдела планирования и анализа литейного производства Алексей Шемелин стал абсолютным лидером среди участников со всех предприятий компании.

Программа включала четыре насыщенные практические сессии в Братске, Тайшете, Новокузнецке и финальной точке маршрута - Красноярске. Участники реализовывали проекты на действующих производствах, предлагали улучшения и брали ответственность за результат.

«Я увеличил производство малогабаритной чушки, нарастил производительность литейного конвейера, решал проблемы. Это был серьезный и насыщенный путь», - поделился впечатлениями Алексей Шемелин, менеджер отдела планирования и анализа литейного производства ИркАЗа.

Из сотни претендентов со всей страны до финала дошли только 25 лучших специалистов. Среди них сразу трое представителей Иркутского алюминиевого завода:

  • Алексей Шемелин - абсолютный лидер рейтинга программы.
  • Олег Пшеничников, организатор работ операторов АППА 5 серии электролизного производства.
  • Владимир Алексеенко, мастер участка пылегазоулавливания Дирекции по обеспечению производства.

«БС-250» - это системная подготовка будущих руководителей, способных видеть процессы целиком, решать сложные проблемы и внедрять улучшения на основе Бизнес системы РУСАЛа. Это обучение является частью масштабной кадровой программы РУСАЛа, инициированной много лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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