Названы самые дефицитные профессии в Иркутской области на июль 2026 года

По данным рекрутингового сервиса hh.ru, в середине лета 2026 года работодатели Иркутской области разместили вакансии по 169 профессиям, из которых 17 признаны дефицитными: соотношение спроса и предложения по ним ниже четырёх резюме на вакансию. Наиболее острая нехватка кадров зафиксирована в медицине — на одну вакансию врача приходится всего 1,1 активного резюме, а на вакансию фармацевта-провизора — 3,1.

В число востребованных также вошли повара, пекари и кондитеры (1,8 резюме на вакансию), электромонтажники и техники-электрики (2,4), монтажники (2,5), слесари и сантехники (2,6), токари, фрезеровщики и шлифовщики (3,0), машинисты (3,1), автослесари (3,2), сварщики (3,4), маляры, штукатуры и отделочники (3,5), дворники (3,5) и геологи (3,8). В сфере розничной торговли и управления дефицитными оказались администраторы магазинов (2,8), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (3,8), а также директора магазинов и торговых сетей (3,9).

«Дефицит квалифицированных рабочих кадров обусловлен структурой спроса в регионе: на рабочий персонал приходится 38% всех вакансий в Иркутской области, еще 27% — на сферу строительства, 24% — на сферу производства, сервисного обслуживания. Это наиболее емкие с точки зрения потребности в кадрах направления. При этом дефицит рабочих кадров напрямую влияет на уровень зарплатных предложений, который мы видим в вакансиях. Как правило, он заметно превышает средние значения по региону. Так, медианная предлагаемая заработная плата для рабочего персонала в Иркутской области сейчас составляет 155 тыс. рублей, для строителей — 166 тыс. рублей, для специалистов сферы производства — 168,8 тыс. рублей», — комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.

Список дефицитных профессий в Иркутской области в июле 2026 года: