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Паром «Ольхонские ворота» не вышел в рейсы по технической причине

Паром «Ольхонские ворота», обслуживающий переправу МРС – остров Ольхон, 3 августа не выходит в рейсы по технической причине, сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство в Telegram-канале.

«3 августа паром «Ольхонские ворота», обслуживающий переправу «МРС – Ольхон», не выходит в рейсы по технической причине. Остальные паромы – «Семен Батагаев», «Дорожник» ходят согласно расписанию», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ВСРП ввело в строй судно «Семён Батагаев». Оно находилось в ремонте с июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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