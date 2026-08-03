ИНК привлекла студенческие отряды для работы на производственных объектах в Усть-Куте и Якутии

«ИНК-СтройНефтегаз» привлекла 20 участников студенческих отрядов для работы на ключевых объектах в Усть-Кутком районе и Якутии.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Учащиеся из ИРНИТУ и Черемховского горнотехнического колледжа, состоящие в Иркутском региональном отделении Российских студенческих отрядов (РСО), усилили профильные подразделения компании в период летних пиковых нагрузок.

Студенты официально трудоустроены на рабочие специальности. Часть из них направили в строительно-монтажное управление «ИНК-СтройНефтегаз» в городе Мирном (Республика Саха (Якутия)), остальных – на Иркутский завод полимеров в Усть-Куте.

На производственных площадках участники отрядов работают как полноценные сотрудники. При этом компания уделяет максимальное внимание их безопасности и адаптации: перед допуском на объекты все студенты прошли обязательные инструктажи по охране труда, получили комплекты средств индивидуальной защиты и были закреплены за наставниками.

«Работа в студенческих отрядах на наших объектах — это не просто летняя подработка, а настоящий тест-драйв будущей профессии. Мы даем ребятам возможность погрузиться в реальные производственные процессы, почувствовать масштаб проектов ИНК и перенять опыт у наших наставников. Для нас каждый такой студент — это потенциальный сотрудник. Мы создаем все условия, чтобы после получения диплома они возвращались к нам уже в статусе постоянных специалистов, готовых к серьезным задачам», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

Для ИНК привлечение студенческих отрядов — это стратегический шаг по формированию внешнего кадрового резерва. Компания инвестирует в долгосрочный потенциал активной молодежи, предлагая реальный производственный опыт и возможность в будущем стать частью постоянной команды в регионах присутствия. Поддержка студенческих отрядов также является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики.

ИНК развивает системную работу с молодежью, ежегодно привлекая к корпоративным программам и стажировкам более 600 студентов. Кроме того, в летний период действует «Молодежный отряд» для старшеклассников, совмещающий профориентацию с реальной офисной практикой. С 2021 года эту программу прошли уже более 300 подростков.

Стратегия взаимодействия с молодежью направлена на вовлечение в разработку инновационных решений и формирование кадрового резерва. Участники проектов изучают корпоративную культуру компании и отраслевую специфику. Подготовка специалистов ведется с первых курсов обучения, что обеспечивает их успешную профессиональную интеграцию еще до получения диплома.