Семейный арт-фестиваль «Дубыня» собрал более 10 тыс. гостей на Ангаре

Третий семейный арт–фестиваль «Дубыня», который прошел в Братске 1 августа, собрал более 10 тыс. гостей, в два раза превысив свой же рекорд 2025 года. Генеральным партнером праздника в селе Дубынино на берегу Ангары выступил энергохолдинг Эн+.

Фото Дениса Волошина

Фестиваль открыла передвижная звонница Артура Псарева, звонаря Иркутской Крестовоздвиженской церкви. Его выступление уже стало традицией «Дубыни»: для гостей праздника это особенный символ единения, поскольку действующего храма в Дубынино нет. Колокольный звон, открывающий и закрывающий культурную программу фестиваля, подчеркивает важность сохранения православных ценностей и поддержку культурных традиций севера Иркутской области.

Центральным художественным событием фестиваля стала инсталляция «Опора» братского художника Гриши Шарова, созданная к 65-летию Братской ГЭС при поддержке Эн+. Металлические конструкции, вдохновлённые силуэтами ЛЭП-500, превратились в гигантские качели-гамаки. Через этот образ художник предлагает по-новому взглянуть на само понятие опоры – не только инженерной, но и человеческой.

Фото Дениса Волошина

«Мне всегда интересно соединять в своих работах противоположности: духовное и бытовое, гигантское и миниатюрное, а здесь – брутальное и уютное. Опоры ЛЭП стали соразмерны человеку и превратились в место, где можно остановиться и отдохнуть. Хотелось, чтобы арт-объект не кричал о себе – чтобы здесь просто было приятно находиться. Для меня эта работа – о заботе. О том, что за каждой промышленной конструкцией стоят люди, которые создают всё это ради других людей», – Гриша Шаров, художник, автор арт-объекта «Опора».

Основа культурной программы «Дубыни» – выступления фольклорных коллективов. В этом году на двух сценах народные и авторские произведения исполнили 23 коллектива из шести населенных пунктов Иркутской области. В их числе Ансамбль аутентичной музыки из Иркутска с программой «Песни Братского района» и фольклорист Ольга Полежаева (Игруха) из Тайшета, участие которых стало возможным благодаря поддержке Эн+.

Фото Дениса Волошина

Более 200 человек приняли участие в эко-мастер-классах, которые организовал инклюзивный семейный кластер «Гнездо», победитель грантового конкурса Эн+ «Города со знаком плюс». Юные и взрослые братчане создавали сувениры из вторичного пластика и переработанных тканей и учились экологичному обращению с отходами.

Ещё одной точкой притяжения стала фотозона на берегу Ангары, посвящённая 65-летию Братской ГЭС: в её оформлении индустриальные образы турбин и линий электропередачи соединились с резными деревенскими наличниками. Компания Эн+ Телеком обеспечила гостей мобильными зарядными станциями.

Помимо этого, на площадке работали сельский рынок с местными продуктами, ярмарка ремесленников, поляна народных забав, было организовано катание на лодках по Ангаре.

Фото Дениса Волошина

Накануне фестиваля волонтёры Эн+ вместе с командой организаторов провели субботник и подготовили территорию Дубынино к приёму гостей. Почти 30 корпоративных волонтеров помогали организаторам во время фестиваля и провели уборку территории после него.

«Дубыня» – это, в первую очередь, проект про жителей Приангарья, про их связь с малой родиной, интерес к народному творчеству, традиции, ремёсла и семейные ценности, которые объединяет фестиваль. Поскольку бережное отношение к традициям и поддержка локального культурного кода, – важная часть социальной ответственности Эн+, партнёрство с фестивалем – это еще одна возможность помогать сохранять и развивать то, что делает эту территорию особенной», – Елена Полетаева, директор по корпоративным коммуникациям Эн+.

Фото Дениса Волошина

«Наш фестиваль стал центром притяжения для жителей Приангарья. Мы стремимся сохранить историю и культуру региона, показать красоту и потенциал нашего сибирского села – и то, что в этом году фестиваль посетили более 10 тысяч человек, подтверждает, что наша идея близка жителям Братска и Братского района. В этом году благодаря поддержке Эн+ мы смогли привезти артистов, создать уникальные арт–объекты, которые удивили каждого, и провести фестиваль на новом уровне», – Ольга Амосова, основатель фестиваля «Дубыня» и арт–кластера «Гнездо».

«Дубыня» стала вторым крупным проектом Ольги Амосовой после арт-кластера «Гнездо», получившего грант конкурса Эн+ «Города со знаком плюс» в 2024 году. Этот конкурс направлен на поддержку локальных социальных и культурных инициатив. В этом году грантовый конкурс реализуется в новом формате: максимальный размер гранта увеличен до 10 млн руб., а проекты-участники сфокусированы на одной территории – Братске для того, чтобы эффект от социальных инициатив, которые поддерживает холдинг, был максимальным.