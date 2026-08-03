Цены на АЗС Иркутска на 3 августа: где дешевле всего

В Иркутске крупные компании сохраняют цены на топливо: они не меняются шестой день подряд. В настоящее время самая низкая стоимость отмечается на АЗС БРК, высокая — на «Газпромнефть». СИА публикует актуальные данные по цифрам и наличию на сегодня, 3 августа.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 65 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

С 15 июля сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск АИ-92 и АИ-95 до 40 литров на один автомобиль для физических и юридических лиц по всем видам оплаты. Топливо можно приобрести на 17 станциях по следующим адресам.

Цены на заправках сети временно снизили до цен «Роснефти» после поддержки со стороны областного правительства и выделения топлива по прямому договору с «Роснефтью».

С 30 июля возобновлена продажа топлива в канистры в объеме не более 20 литров в одни руки.

Возможны временные ограничения на отпуск топлива в связи с техническим перерывом или сливом бензовоза.

На заправках БРК

АИ-92 — 65 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 55 копеек (цена не изменилась за сутки)

Компания с 3 июля возобновила продажу топлива физическим лицам по всей Иркутской области. В настоящее время ограничения по объему отпуска сняты в связи с отгрузками по биржевым заявкам. При этом действует ограничение на продажу топлива в канистры: отпуск возможен только в сертифицированные и не более 20 литров в руки.

Все АЗС работают круглосуточно в штатном режиме.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 65 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

Сеть полностью восстановила продажу бензина и дизельного топлива на всех 36 станциях в Иркутской области. Накануне были отменены лимиты по отпуску топлива. Продажа в канистры возобновлена в объеме не более 20 литров на одного человека в сутки.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 96 рублей 50 копеек (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. В связи с повышенным спросом запасы могут заканчиваться. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 69 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 72 рубля 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 125 рублей (цена не изменилась за сутки)

Дт — 89 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

Информацию о доступности топлива для физлиц и юрлиц, а также лимитах отпуска необходимо уточнять на станциях сети.