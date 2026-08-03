WSJ предупредила о риске «пузыря» из-за $7 трлн инвестиций США в ИИ

Огромные инвестиции США в искусственный интеллект могут серьезно навредить американской экономике, если не докажут свою эффективность, став очередным финансовым «пузырем». В ближайшие четыре года на дата-центры планируется потратить $7 трлн, и эта сумма, по мнению издания, достаточна для нанесения серьёзного ущерба в случае недостаточного роста производительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зарубежное издание The Wall Street Journal.

«Сейчас приближаются к зоне риска из-за тех денег, которые вливаются в искусственный интеллект», — отмечает WSJ, добавляя, что дополнительным фактором риска является всё большее задействование долгового финансирования, что означает, что если ИИ «станет пузырем», это ударит и по финансовой системе.

Пока понижение котировок ИИ-компаний компенсируется ростом акций в других отраслях, однако, предупреждает газета, однажды обвал может оказаться большим и потянуть за собой вниз весь рынок.

Ранее стало известно, что российских инвесторов, строящих ЦОДы, могут обязать самостоятельно финансировать строительство необходимой энергетической инфраструктуры. Как заявил вице-премьер Александр Новак, это делается для того, чтобы избежать перекладывания финансовой нагрузки на других потребителей из-за растущего спроса со стороны IT-сектора. Таким образом, упрощение регуляторики может быть частично нивелировано новыми финансовыми обязательствами для владельцев дата-центров.