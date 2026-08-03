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Цены на нефть Brent обвалились более чем на 8% после заявления Трампа о переговорах с Ираном

Цены на нефть Brent резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении прямых переговоров с Ираном, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

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На торгах 2 августа Brent подешевела более чем на 8% — до примерно $82,95 за баррель, а американская WTI снизилась более чем на 5,5% — примерно до $80 за баррель.

Трамп объявил о возобновлении прямых переговоров с Тегераном, отметив, что стороны прорабатывают вопросы денуклеаризации Ирана и открытия Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и газа, через который до начала конфликта проходило до одной пятой мировой добычи нефти.

Напомним, что за июль цена Brent выросла на 22%. Основным драйвером бурного роста нефтяных цен стала очередная эскалация на Ближнем Востоке после того, как Иран нанёс удар по американской авиабазе в Иордании, а в США пообещали Ирану жёсткий ответ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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