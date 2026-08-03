Банк Уралсиб стал партнером Всероссийской конференции «Инженерная биология и биофармацевтика»

С 28 по 31 июля в Новосибирске, в Технопарке Академгородка прошла Всероссийская конференция «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная 100-летию со дня рождения академика Д.Г.Кнорре. Организатором форума выступил Институт химической биологии и фундаментальной медицины имени Д.Г.Кнорре, партнером стал Банк Уралсиб. Конференция собрала ведущих российских и зарубежных ученых – исследователей в области инженерной биологии и биофармацевтики.

На форуме рассматривались научно-практические вопросы в области инженерной биологии и биофармацевтики, участники конференции представляли свою продукцию, а также новейшие разработки, обсуждали перспективы сотрудничества.

«Банк Уралсиб не первый раз выступает партнером научных конференций, мы считаем эту поддержку важной составляющей нашей работы. Такие мероприятия дают возможность ученым представить свои научные исследования и разработки, принять участие в научных дискуссиях, познакомиться с коллегами из других регионов и стран, обсудить перспективы сотрудничества», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.