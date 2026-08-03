Правительство поддержало законопроект об усилении контроля за девелоперами ИЖС

Правительство поддержало законопроект, который позволит регионам проверять данные, размещаемые застройщиками в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), сообщают «Известия». Инициатива, внесённая группой сенаторов в мае, устраняет правовой пробел и даёт регионам полномочия контролировать подрядчиков, строящих индивидуальные жилые дома с использованием счетов эскроу.

«Закон обязал подрядчиков — юрлиц и индивидуальных предпринимателей — раскрывать информацию о себе, проектах домов и об уполномоченном банке, где открыт эскроу-счёт, в ЕИСЖС. Однако до настоящего момента в законе не были прописаны предмет регионального контроля за соблюдением этих требований и порядок проведения проверок», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2026 года и завершают формирование системы защиты граждан при строительстве ИЖС с использованием эскроу. Глава комитета Сергей Пахомов отметил, что это повысит эффективность контроля и защитит имущественные интересы граждан. Ранее фиксировались случаи мошенничества: в Татарстане компания «Таунхаусы и дома» не провела проверку участков и строила в запрещённых зонах, более 65 граждан потеряли свыше 260 млн рублей. В Московской области компания «СтройГарант» не размещала фото хода работ и допустила расхождения в документации.

Ранее аналитики ДОМ.РФ отмечали, что индивидуальное жилищное строительство ИЖС – самый быстрорастущий сегмент на рынке ипотеки. В мае 2026 года выдача выросла на 20% м/м, составив 3 тыс. кредитов на 19 млрд руб. «С 1 июля Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на ИЖС. Это может оказать давление на этот сегмент в дальнейшем», — предупреждают аналитики.