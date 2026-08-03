Средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии выросла на 10%

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в первом полугодии 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,7% — до 122 709 рублей. Средняя премия по годовым полисам увеличилась на 5%, до 7 633 рублей, при этом она остаётся ниже уровня первого полугодия 2023 года (7 781 рубль).

«Несмотря на продолжающийся и динамичный рост средней выплаты по ОСАГО более чем на 40% за последние три года, конкуренция между страховщиками позволяла удерживать среднюю цену полиса на стабильном уровне и даже её снижать», – отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

С 11 июля вступили в силу изменения ЦБ в Единую методику расчёта расходов на ремонт. Новые цены на запчасти будут применяться с 19 сентября, что, по предварительным оценкам РСА, может привести к дополнительному росту выплат на 8–10%.

Количество договоров, переданных в перестраховочный пул, в июне достигло почти 12%, что, по словам Уфимцева, свидетельствует о необходимости повышения верхней границы тарифного коридора для убыточных клиентов. Общая сумма выплат за полугодие составила 134,2 млрд рублей при собранных премиях 165 млрд рублей. Число заключённых договоров достигло 34 млн, из которых 12,8 млн — краткосрочные полисы со средней премией 210 рублей.

Ранее ЦБ повысил коэффициенты ОСАГО для регионов с высоким уровнем мошенничества. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ингушетии после расширения тарифного коридора выросла в 2,8 раза по сравнению с сентябрем–декабрем, в Новосибирской области – в 2,2 раза.