Большинство иркутян держат накопления на 4,4 месяца

Согласно опросу SuperJob, средний запас финансовой прочности экономически активных жителей Иркутска составляет 4,4 месяца при гипотетической потере всех источников дохода. При этом 39% опрошенных признались, что вовсе не имеют сбережений, а 12% смогут продержаться меньше месяца.

67% экономически активных иркутян так или иначе следят за своими доходами и расходами (53% — примерно, 14% — строго). Доля тех, кто не ведёт учёт своих финансов, составляет 33%.

Свои будущие доходы и расходы просчитывают 68% опрошенных, при этом 45% ограничиваются сроком до полугода, 15% — от полугода до года, 8% — более чем на год. 18% респондентов смогут прожить без дохода от одного до двух месяцев, 16% — от трёх до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год.

Большинство граждан (56%) оценивают свою финансовую грамотность как среднюю, высокой её считают лишь 16%, низкой — 12%. Мужчины чаще женщин ведут учёт и активнее планируют на длительную перспективу, а респонденты с высшим образованием скрупулёзнее относятся к финансам, чем выпускники колледжей.