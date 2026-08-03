Доля МСП, использующих ИИ, выросла до 53%

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ПСБ и «Опоры России», доля представителей малого и среднего бизнеса, использующих искусственный интеллект в работе, выросла с 17% год назад до 53% в текущем периоде. Тенденцию подтвердили и в Банке России, отметив, что около двух третей финансовых организаций уже применяют ИИ или планируют это делать.

«Предпринимателю больше не нужно заказывать отдельную разработку — нейросетевые функции уже встроены в офисные программы, CRM-системы, рекламные кабинеты, маркетплейсы и сервисы аналитики», — отметил Директор Центра «Цифровая школа государственного управления» ВШГУ Президентской академии Феликс Гадзаов.

Эксперты связывают стремительный рост с массовой доступностью ИИ-инструментов, включая прикладные российские решения, а также с экономической ситуацией: при дорогих кредитах и дефиците кадров бизнес вынужден автоматизировать процессы. Дополнительным драйвером стал эффект «снежного кома» — компании, внедрившие ИИ первыми, получили конкурентное преимущество, что подтолкнуло остальных к ускоренному переходу.

Ранее суд признал законным увольнение топ-менеджера инженерной компании за разглашение коммерческой тайны, в том числе через загрузку служебных документов в DeepSeek. Истица, проработавшая менее полугода с окладом более 800 тыс. рублей, требовала отменить приказ и выплатить ей «золотой парашют» в размере 5 млн рублей, однако суд отклонил её требования.