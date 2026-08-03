Более 20 дефектов на теплосетях обнаружили в Октябрьском районе Иркутска

Пятый, заключительный этап гидравлических испытаний проходит в Иркутске. Последними проверяют на прочность сети Октябрьского района, на них уже обнаружено 23 дефекта. На всех участках ведутся ремонтные работы. С работой энергетиков познакомился Михаил Лунев, депутат Думы города Иркутска, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

По словам Михаила Лунева, жители интересуются, почему летом отключают горячую воду, поэтому мероприятия, разъясняющие суть проводимых энергетиками работ, очень актуальны как населению, так и народным избранникам. Мастер участка района тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Рустам Шукуров показал гостю насосную перекачивающую станцию «Лисиха» и рассказал, как энергетики преодолевают трудности, с которыми сталкиваются в ходе проведения гидравлических испытаний.

— Мы бы с удовольствием обошлись без отключения горячей воды, но это требования законодательства, и, главное, безопасности. Мы снижаем температуру воды в сетях и тестируем их секторами, направляя воду под повышенным давлением и выдерживая его в течение 10 минут. Это нужно, чтобы слабые места дали знать о себе сейчас, а мы вовремя могли их устранить, до наступления отопительного сезона, — пояснил Рустам Шукуров.

Он добавил, что большинство труб в Иркутске давно перешагнули за нормативные 25 лет использования и неустанно напоминают об этом новыми дефектами.

Один из таких «пожилых» объектов — сети на Карла Либкнехта, в районе гимназии №44. От этого участка зависит теплоснабжение 10 тысяч жителей. В 2021 году при обследовании этих труб с помощью специального робота выявили истончение стенки до 80%, что является критичным показателем. Было принято решение о масштабном обновлении.

— На данном участке идет реконструкция сетей 1973 года. Она включает в себя замену 240 метров труб. На время работ организован временный трубопровод, чтобы не оставлять жителей без горячей воды на несколько месяцев. Ремонт закончим до конца лета, после на участке будет восстановлено благоустройство, включая дорожное покрытие, — рассказал Иван Молчанов, заместитель начальника отдела капитального строительства участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Михаил Лунев ознакомился с первыми результатами реконструкции на Карла Либкнехта. Депутат увидел участок с уже замененной инфраструктурой, который почти готов к засыпке, а также часть старых сетей, которые только начинают разбирать. Народный избранник отметил активность строителей – даже в дождь на участке кипит работа.

— Таких участков теплосетей, требующих особого внимания, в Иркутске гораздо больше. Необходимость обновления коммунальной инфраструктуры очевидна. Все об этом знают: и администрация города, и депутатский корпус. Это масштабное обновление требует огромных денег, участия государства, у Иркутской области опыт привлечения федеральных средств уже есть. Городу нужно тепло, нужны новые тепловые ресурсы — это очевидно. Мы, конечно, об этом думаем. И я надеюсь, что в ближайшее время вопрос будет сдвинут с места, — отметил Михаил Лунев.

Напомним, теплоснабжение относится к естественно монопольным видам деятельности и управляется решениями регулирующих государственных органов. Согласно нормативам, ежегодная перекладка тепловых сетей должна составлять не менее 5%, сейчас в Приангарье этот показатель в 10 раз ниже.