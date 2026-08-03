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Названы самые продаваемые дизельные автомобили в России

По итогам первого полугодия 2026 года в России реализовано 7,3 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «АВТОСТАТ». Рыночная доля этого сегмента составила 1,2%.

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Директор агентства Сергей Целиков констатирует, что на первичном рынке автомобилей с дизельным двигателем фактически остались только китайские пикапы и некоторое количество премиальных кроссоверов и внедорожников.

Среди марок лидером продаж стала BMW (1 733 шт.), на втором месте Mercedes-Benz (1 075 шт.), далее следуют Foton (632 шт.), Great Wall (567 шт.) и Toyota (567 шт.). В модельном рейтинге первое место занял пикап Foton Tunland (627 шт.), второе — BMW X5 (577 шт.), третье — GWM Poer (503 шт.). В топ-10 также вошли BMW X7, Mitsubishi L200, JAC T9, BMW X6, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz GLE и Land Rover Range Rover.

Ранее аналитики назвали самые популярные в Иркутской области автомобили в 2026 году. На первом месте бренд TENET, второе за HAVAL, замыкает тройку Lada.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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