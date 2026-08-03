Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями за совмещение льготных режимов

Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями, связанными с одновременным применением нескольких преференциальных механизмов, таких как СЗПК, федеральный и региональный инвествычет, льготы ТОР и ОЭЗ, сообщил «Ведомостям» глава РСПП Александр Шохин. Для некоторых компаний объём доначислений и штрафов оказался сопоставим с годовой выручкой и прибылью.

«Понимаем желание увеличить поступления в бюджет. И понимаем, что в ряде случаев налоговая действует в пределах своих компетенций. Но в таких условиях стимулировать инвестиции довольно сложно», – подчеркнул Шохин, отметив, что кратно увеличилось количество выездных налоговых проверок.

Налоговые консультанты подтвердили тренд на усиление контроля за правомерностью применения льгот, особенно в рамках преференциальных режимов для инвестиционных проектов (РИП, ТОР, ОЭЗ). В ФНС отметили, что риск-ориентированный подход применяется ко всем налогоплательщикам, а проверки инициируются при выявлении рисков нарушения законодательства и отсутствии добровольного уточнения. При этом служба открыта к диалогу с бизнесом. Основные споры касаются ст. 54.1 НК (искажение сведений), обоснованности льгот, затрат на рекламу и переквалификации аутсорсинга в трудовые отношения.

Напомним, что в 2025–2026 годах власти активизировали налоговый контроль. Преференциальные режимы (СЗПК, ФИНВ, ТОР, ОЭЗ, РИП, СПИК) предоставляются компаниям в обмен на значительные инвестиции. РСПП выступает за возможность сочетания ФИНВ с другими инструментами господдержки. Ранее Минфин ужесточил правила для резидентов ТОР и ОЭЗ, обязав их подключиться к АИС «Налог-3».