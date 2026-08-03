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Иркутская область заняла 62 место в России по качеству автомобильных дорог

Согласно рейтингу РИА Новости, доля автомобильных дорог регионального и местного значения в Иркутской области, отвечающих нормативным требованиям, составила 47%, что соответствует 62-му месту среди субъектов РФ.

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Лидерами рейтинга стали Москва (100% соответствия), Челябинская область (84,6%), Республика Ингушетия (84,2%), Севастополь (83,4%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (81,7%).

Красноярский край занял 21-е (64,5%), Новосибирская область — 50-е место (51,6%), Республика Бурятия — 55-е (48,7%), Иркутская область — 62-е (47%).

Самые низкие показатели — в Архангельской области (17,2%), Волгоградской области (26,9%), Кировской области (28,6%), Республике Марий Эль (36,7%), Магаданской области (36,9%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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