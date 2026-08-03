Внеочередной проезд для местных жителей ввели на пароме Сахюрта – Ольхон

На паромной переправе Сахюрта – остров Ольхон установлен внеочередной проезд для транспорта местных жителей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём канале в МАКС. Приказ об организации такого проезда подписал министр транспорта региона Максим Лобанов.

Для получения внеочередного проезда местным жителям нужно оформить пропуск на конкретный автомобиль или мототранспорт в администрации Ольхонского района, предоставив документы о регистрации на острове и праве собственности на транспорт.

Пропуск необходимо разместить на лобовом стекле.

На один паром вне очереди пускают не более пяти машин местных жителей, остальные места занимают транспорт из общей очереди. Разработкой механизма занималась рабочая группа с участием профильных ведомств и контрольно-надзорных органов.

«Остров Ольхон находится в самом сердце озера Байкал. Это уникальное место, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов из России и других стран. Интенсивный туристический поток, несомненно, открывает новые экономические возможности, создает рабочие места и способствует улучшению инфраструктуры. Но крайне важно не допустить, чтобы интересы местных жителей отошли на второй план», — отметил губернатор.

Напомним, что 28 июля 2026 года на паромной переправе «МРС – Ольхон» произошёл инцидент: местные жители на «буханках» временно заблокировали движение и со стороны острова, и со стороны поселка, из-за чего работу переправы приостановили. Движение транспорта остановилось примерно на 2,5 часа. Поводом стало недовольство отменой льготной очереди для жителей острова.