Сотрудники ИНК примут участие в первом региональном этапе Международного чемпионата «Хайтек: Навыки будущего»

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) примут участие в первом региональном этапе Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: Навыки будущего».

По инициативе ИНК Иркутск станет пилотной площадкой для проведения первого в истории чемпионата «Хайтек» регионального этапа. Организатор – Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке правительства Иркутской области. В дальнейшем подобная модель будет распространена и на другие субъекты РФ.

На чемпионате 25 сотрудников ИНК продемонстрируют свои навыки и технологические решения, выполняя практические задания по международным стандартам. Испытания пройдут по двум компетенциям: «Лаборант химического анализа» и «Сварочные технологии». Участники смогут применить свои знания и опыт в условиях, максимально приближенных к реальным производственным задачам. По итогам соревнований всем будут выданы специализированные паспорта компетенций, подтверждающие практическое мастерство. Победители получат приглашение для участия в федеральном этапе чемпионата, который состоится в ноябре в Екатеринбурге.

В состав жюри войдут представители АСИ, Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), ИНК и независимые эксперты.

— Для ИНК большая честь и ответственность, что именно Иркутск, по нашей инициативе, принимает первый региональный этап Международного чемпионата «Хайтек: Навыки будущего». Это не просто демонстрация профессионализма наших специалистов, но и подтверждение стратегического курса компании на постоянное развитие компетенций и внедрение инноваций. Мы верим, что этот опыт станет значимым вкладом в формирование общероссийской системы оценки и поддержки высокотехнологичных кадров, — подчеркнул генеральный директор ИНК Дмитрий Лёвин.