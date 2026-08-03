Мировой спрос на золото во втором квартале упал до минимума с 2021 года

Мировой спрос на золото (без учёта внебиржевого рынка) во втором квартале 2026 года снизился более чем на 14% до 942 тонн — минимального значения с третьего квартала 2021 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные World Gold Council.

Основной причиной стало почти двукратное падение инвестиционного спроса до 262 тонн, в том числе из-за продаж золотых ETF (почти 45 тонн) и снижения покупок слитков и монет на 3%.

Потребление в ювелирной отрасли сократилось на 12% до чуть более 310 тонн — минимума со второго квартала 2020 года. Падение частично компенсировано покупками центробанков: они приобрели почти 289 тонн золота, что в 1,6 раза больше, чем год назад, и стало максимумом с четвёртого квартала 2024 года.

Активнее всего наращивали резервы Польша (51 тонна) и Китай (более 31 тонны). Однако из общей картины выбились Турция (продала 4 тонны за квартал, 81 тонну за полугодие) и Россия (продала 22 тонны за квартал, 43,8 тонны за полугодие).

Как считают эксперты Freedom Global, продажи со стороны России пока не говорят об отказе от золота как стратегического резервного актива. Их объем составляет менее 1% от российских запасов, превышающих 2,3 тыс. тонн. По их мнению, операции могли быть связаны с управлением резервами, зеркалированием расходов ФНБ и необходимостью перераспределения ликвидности на фоне роста бюджетных расходов. По итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета достиг 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП, превысив первоначальный план на весь год.