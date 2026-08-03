Землетрясение произошло на Байкале 3 августа 2026 года

Утром 3 августа в 09:57 по местному времени на юге Байкала произошло землетрясение, толчки которого ощутили жители Иркутска. Эпицентр сейсмособытия находился в Бурятии возле поселка Танхой, интенсивность составила 4,7 балла. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Толчки зафиксировали в нескольких населенных пунктах:

Танхой (4 балла)

Никола (3 балла)

снт Авиатор-2, Баклаши (2-3 балла)

Маркова, снт Изумруд (2 балла)

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.