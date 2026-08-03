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Землетрясение произошло на Байкале 3 августа 2026 года

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Утром 3 августа в 09:57 по местному времени на юге Байкала произошло землетрясение, толчки которого ощутили жители Иркутска. Эпицентр сейсмособытия находился в Бурятии возле поселка Танхой, интенсивность составила 4,7 балла. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Толчки зафиксировали в нескольких населенных пунктах:

  • Танхой (4 балла)
  • Никола (3 балла)
  • снт Авиатор-2, Баклаши (2-3 балла)
  • Маркова, снт Изумруд (2 балла)

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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