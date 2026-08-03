76-летний турист из Санкт-Петербурга погиб при сплаве по реке Снежная в Бурятии

В Слюдянском районе на реке Снежная во время сплава погиб 76-летний уроженец Санкт-Петербурга, сообщили в ОМВД России по Слюдянскому району. По предварительным данным ГУ МВД по Иркутской области, мужчина упал с катамарана.

Остальные участники сплава вышли на связь вблизи села Выдрино и сообщили о случившемся в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка.

«Призываем граждан с осторожностью относиться к нахождению на водных объектах. Не плавайте в незнакомом месте, тем более, если у вас отсутствуют соответствующие навыки. При использовании лодок и спортинвентаря помните о безопасности», – предупреждают правоохранители.