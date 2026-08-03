Инго Банк закрепился в топ-15 медиарейтинга российских банков

Инго Банк закрепился на 15-й строчке медиарейтинга российских банков, составленного на основе данных независимой системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия». Медиаиндекс Инго Банка в июне вырос на 3 позиции и составил 7 617.

Сильнее всего повлияли на рейтинг и наиболее заметными для аудитории стали экспертные материалы в изданиях «Известия», Газета.Ru, Forbes, РБК, «Коммерсант» по вопросам пенсионного обеспечения, ситуации на валютном рынке и динамике перехода россиян на наличные.

«Впервые Инго Банк вошёл в топ-15 медиарейтинга весной этого года. Сейчас можно отметить, что мы уверенно держим позиции, двигаясь на одном уровне с крупнейшими российскими банками. Это результат слаженной работы команды коммуникаций и экспертов-аналитиков, системного взаимодействия со СМИ и оперативной реакции на ключевые темы», — прокомментировал директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Инго Банка Роман Силаев.

В ежемесячном медиарейтинге оцениваются все банки, работающие на территории России. Рейтинг формируется на основе анализа российских СМИ и включает более 111 тысяч источников: телевидение, радио, печатные издания, информационные агентства и интернет-редакции. Основным критерием является медиаиндекс — показатель, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. В итоговый список включаются 50 банков с наилучшими показателями медаактивности.