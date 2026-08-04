Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 августа: 10 365,5400 руб/1 г золота и 148,6000/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 365,5400 руб.

1 грамм серебра - 148,6000 руб.

1 грамм платины - 4 185,7598 руб.

1 грамм палладия - 3 286,0500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 137,4297 р. (1,31%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,19%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,4299 р. (1,10%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0500 р. (0,18%) .

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