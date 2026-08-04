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Самолёт Cessna 182 пропал в Иркутской области

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В Бодайбинском районе Иркутской области пропал самолёт Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своём канале МАКС. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна; борт должен был вернуться в посёлок Мама в 20:50, но не вышел на связь.

«По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58», — написал губернатор.

В ближайшее время для поисков из Якутии вылетит самолёт, а утром к поискам подключатся два вертолёта. Глава региона сообщил, что ситуация находится на контроле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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