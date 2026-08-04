Рост нефтяного рынка может возобновиться

Цена нефти Brent на торгах 3 августа обвалилась после робкой попытки отскока в пятницу. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, цена эталонного сорта потеряла за день 4,75%, снизившись до $83,75 за баррель, в то время как цена американской WTI упала на 6,2%, до $79,52 за баррель.

«Напомним, что за прошлую неделю цена сорта Brent потеряла 5% стоимости, хотя начало недели отметилось бурным ростом котировок, и Brent даже пыталась штурмовать $100 за баррель», — приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, скорее всего, такая динамика в начале недели не была вызвана фундаментальными причинами. «Причиной роста были, по всей видимости, ожидания возобновления атак США на военные объекты Ирана и соответствующего ответа со стороны ближневосточного государства», — поясняет аналитик.

«В конце недели ОПЕК+ принял решение увеличить с сентября добычу нефти на 188 тыс. б/с, как и в предыдущие месяцы, что было воспринято нефтяным рынком негативно», — сообщает Мильчакова.

«Однако уже в достаточно близкой перспективе падение может приостановиться, если подтвердятся предположения западных СМИ относительно возможного прекращения увеличения добычи нефти в ожидании очередного раунда мирных переговоров Ирана и США, восстановления нормального судоходства в Ормузском проливе и, соответственно, новой волны обвала цен на нефть», — считает эксперт.

«Риторика президента США Трампа сильно влияет на волатильность нефтяного рынка. Однако мировой спрос на нефть по-прежнему высок, поэтому новости об эскалации конфликта могут снова поднять нефтяные цены», — подчеркивает Мильчакова.

«Высокие нефтяные котировки, превышающие отметку в 80 долларов за баррель, создают выгодные условия для стран‑экспортёров, включая Россию. Для федерального бюджета РФ текущий уровень стоимости нефти Urals (порядка $63–65 за баррель в южных портах) остаётся приемлемым», — уточняет аналитик.

«Прогнозируем, что в ближайшее время цена Brent будет варьироваться в диапазоне $83–88 за баррель», — заключает Наталья Мильчакова.