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Первый серийный импортозамещённый МС-21 совершил первый полёт в Иркутске

Первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 с заводским номером МС.0014 впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Экипаж под управлением заслуженных лётчиков-испытателей выполнил полёт продолжительностью 1 час 23 минуты, проверив устойчивость и управляемость машины в различных конфигурациях, а также работу отечественных систем.

<p>Фото: ПАО «ОАК»</p>

Фото: ПАО «ОАК»

«Первая серийная машина показала себя хорошо, полётное задание выполнено полностью», – сообщил по завершении полёта командир экипажа, Герой России Роман Таскаев.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что завод подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 МС-21 и приступить к работе над следующими заказами. Главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин подчеркнул, что полёт позволил отработать ключевые процедуры финальных этапов производства, что сократит срок между получением сертификата и началом серийных поставок.

Гендиректор ИАЗ Андрей Сойнов добавил, что на заводе будут совершенствовать производственные процессы для ритмичного выпуска самолётов. Первый серийный МС-21 ранее был продемонстрирован президенту Владимиру Путину 24 июля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить меры поддержки Иркутского авиазавода для бесперебойного выпуска самолётов МС-21. Для этого запустят льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки с компаний, которые берут в лизинг самолёты.


<p>Фото: ПАО «ОАК»</p> <p>Фото: ПАО «ОАК»</p> <p>Фото: ПАО «ОАК»</p> <p>Фото: ПАО «ОАК»</p> <p>Фото: ПАО «ОАК»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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