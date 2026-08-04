Wildberries частично сохранила товары при пожаре на складе во Владимирской области

Вчера на складе Wildberries во Владимирской области произошло возгорание из-за атаки, люди были эвакуированы, пострадавших нет.

«В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить. В обязательном порядке будет проведена оценка объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки», – говорится в сообщении пресс-службы RWB.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.