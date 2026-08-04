Продажи золотых слитков в России выросли на 31% в первом полугодии

Продажи золотых слитков в России в первом полугодии 2026 года увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхозбанка. При этом объём вложений клиентов в инвестиционные монеты вырос на 8%.

«Россияне все чаще предпочитают покупать не монеты, а золотые слитки. С января по июнь 2026 года продажи последних в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличились на 31%», — сообщили в пресс-службе.

За этот же период покупки инвестиционных монет из серебра выросли на 45%, однако продажи серебряных слитков уменьшились на 4%. В Россельхозбанке связали рост спроса на золото с отменой НДС на драгоценный металл и общим ростом цен, что позволяет клиентам получать ожидаемый доход за более короткий срок.

Ранее стало известно, что мировой спрос на золото во втором квартале 2026 года снизился более чем на 14% до 942 тонн — минимального значения с третьего квартала 2021 года.